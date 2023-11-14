Про це свідчать світлини, зроблені журналістами під час вечірньої прогулянки зірки. Ріанна постала одягненою у світло-коричневий тренч, сіру толстовку з капюшоном, темні джинси з малюнками на стегнах, білі туфлі зі зміїним принтом, а образ доповнювала сумочка смарагдового кольору.

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Як тепер виглядає зірка

Як видно на світлинах, Ріанна тепер уже не брюнетка. Натомість вона пофарбувала волосся у мідний блонд – трендовий колір цієї осені. Довгі прямі локони з мідно-медовим відтінком викликали захват користувачів мережі. Цей стиль настільки відрізняється від звичних образів Ріанни, що чимало користувачів переконані, нібито зірка насправді була у перуці.

Ми живемо у світі мінливих трендів та постійних змін. Однак є речі, що залишаються вічною класикою. Наприклад, комплекти білизни та аксесуари від Anabel Arto, які ніколи не втратять своєї актуальності.