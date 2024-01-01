Тато, який вирішив зробити Різдво свого сина найкращим днем ​​у житті, придбав для нього електровелосипед. Однак подарунок ледь не перетворився на справжню трагедію. Що пішло не так, розповідаємо далі.

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Як велосипед ледь не знищив будинок

Ендрю Бітон із Ланкастера, що в Англії, "залишився ні з чим" після того, як батарея всередині велосипеда, який він подарував синові на Різдво, спалахнула. Сімейний дім повністю ледь не знищив вогонь, а ті, хто був усередині, дивом вціліли.

60-річний батько отримав опіки тіла після того, як електровелосипед, який він купив для свого 12-річного сина Енді, "вибухнув як феєрверк", а за кілька хвилин полум’ям охопило будинок. Сім’я врятувалася лише через те, що хлопець помітив вогонь о 4 ранку.

Невинна покупка, яку я купив онлайн на ринку, зруйнувала наш дім і залишила нас без нічого. Електричний велосипед був різдвяним подарунком для мого сина, я думав, що йому сподобається, але коли він заряджався вночі біля сходів, він розлетівся, як граната,

– поділився Ендрю.

За словами чоловіка, через цей подарунок вони залишилися без дому на шість місяців, а відновлення будинку коштуватиме їм близько 60 тисяч фунтів стерлінгів (понад 2 мільйони гривень).

Я хочу попередити інших людей, які купують різдвяні подарунки онлайн, що варто бути обережними. Я думав, що те, що я купую, буде безпечним, але це була бомба уповільненої дії,

– акцентував батько.

Він додав, що його сім'я досі переживає травму від пожежі й жодні подарунки не варті ризику безпекою родини.

