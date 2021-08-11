Інколи очікування дуже не збігаються з реальністю: 32-річна американка під ніком BLINDANDREFINED розповіла про одне із найдивніших побачень у її житті.

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Влітку вона зареєструвалася у додатку для знайомств Тіндер, де познайомилася із симпатичним мужчиною, який жив неподалік. Вони одразу знайшли спільну мову: незнайомець здавався досить симпатичним, а ще й притримувався схожих поглядів на життя. Жінка вирішила не гаяти часу і одразу запропонувала зустрітися.

Я покликала його до себе додому, щоб ми разом приготували бургери. Він з радістю погодився. Хоч ми живемо за 15 хвилин один від одного, він так і не приходив. Через півгодини він написав, що кілька разів проїжджав повз мій дім, але так і не наважився зайти. Я подумала, що це дивно, але вирішила, що це просто хвилювання. Тому написала, щоб він приходив, бо я голодна, – згадує американка.

Мабуть, вона про це сильно пошкодувала. Через кілька хвилин незнайомець таки завітав в гості. Але виглядав він зовсім не так, як на фотографіях. Чоловік був схожий, за її словами, на Хагріда із "Гаррі Поттера". Буквально за 5 хвилин він безперестанку розповідав про свою бабусю, тітку та інших родичів.

Жінка не сподівалася на такий сюрприз / Фото Pexels

Коли вони сіли за стіл, чоловік вирішив фінально здивувати розгублену жінку: він поставив на стіл прах своєї матері, щоб вони познайомилися. Оце так перше побачення!

Я втратила багатьох близьких людей і розумію, що всі справляються з цим по-різному. Я поважаю це. Але він приніс прах своєї мами і поставив його на стіл під час нашого першого побачення. Як це так? – ділиться емоціями авторка.

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Після побачення чоловік спробував домовитися про подальшу зустріч. Але вона йому акуратно відмовила.