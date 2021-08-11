Иногда ожидания очень не совпадают с реальностью 32-летняя американка под ником BLINDANDREFINED рассказала об одном из самых странных свиданий в ее жизни.

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Летом она зарегистрировалась в приложении для знакомств Тиндер, где познакомилась с симпатичным мужчиной, который жил неподалеку. Они сразу нашли общий язык: незнакомец казался довольно симпатичным, да и придерживался похожих взглядов на жизнь. Женщина решила не терять времени и сразу предложила встретиться.

Я позвала его к себе домой, чтобы мы вместе приготовили бургеры. Он с радостью согласился. Хотя мы живем за 15 минут друг от друга, он так и не приходил. Через полчаса он написал, что несколько раз проезжал мимо моего дома, но так и не решился войти. Я подумала, что это странно, но решила, что это просто от волнения. Поэтому написала, чтобы он приходил, я голодная, – вспоминает американка.

Видимо, она об этом сильно пожалела. Через несколько минут незнакомец таки пришел в гости. Но выглядел он совсем не так, как на фотографиях. Мужчина был похож, по ее словам, на Хагрида из "Гарри Поттера". Буквально за 5 минут он беспрестанно рассказывал о своей бабушке, тете и других родственниках.

Женщина не ожидала на такой сюрприз / Фото Pexels

Когда они сели за стол, мужчина решил финально удивить растерянную женщину: он поставил на стол прах своей матери, чтобы они познакомились. Вот это первое свидание!

Я потеряла многих близких людей и понимаю, что все справляются с этим по-разному. Я уважаю это. Но он принес прах своей матери и поставил его на стол во время нашего первого свидания. Как это так? – делится эмоциями автор.

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После свидания мужчина попытался договориться о дальнейшей встрече. Но она ему аккуратно отказала.