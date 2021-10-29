Кумедне та дещо невдале татуювання опублікувала його колега на розважальному ресурсі Reddit. Люди здивовані, чому ніхто не здогадався про це заздалегідь. Коли чоловік одягнув шорти, то зрозумів, що татуювання зовсім по-іншому сприймається. Воно стає дещо непристойним.
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Мій колега був дуже задоволений своїм татуюванням слона, доки не одягнув шорти, – йдеться у підписі до фотографії.
На першому фото можна повністю побачити татуювання. Це – звичайний малюнок слона.
Татуювання слона / Фото Reddit
Друге фото… Все зрозуміло без слів. Багато людей побачили чоловічі геніталії. І це справді халепа!
Шорти трішки змінили татуювання / Фото Reddit
Користувачі Reddit були вражені через таку прикру помилку. Утім, вони пояснили, як можна розв'язати цю проблему. Хтось рекомендував носити джинси чи значно довші шорти або ж просто трішки доопрацювати татуювання:
- Найпростіше рішення – це довші шорти. Але мій особистий вибір – ніяких шортів.
- Важко повірити, що він не знав про це або не обдумував це заздалегідь.
- Не виглядає настільки погано.
- Додай сюди квіти.