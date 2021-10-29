Забавную и немного неудачную татуировку опубликовала его коллега на развлекательном ресурсе Reddit. Люди удивлены, почему никто не догадался об этом заранее. Когда мужчина надел шорты, то понял, что татуировка совсем по-другому воспринимается. Тогда она выглядит немного неприлично.

Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацители-Шардоне

Мой коллега был очень доволен своей татуировкой слона, пока не надел шорты, – говорится в подписи к фотографии.

На первом фото можно увидеть всю татуировку. Это – обычный рисунок слона.

Татуировка слона / Фото Reddit

Второе фото… Все ясно без слов. Многие увидели здесь мужские гениталии. И это действительно неловко!

Шорты немного изменили татуировку / Фото Reddit

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Пользователи Reddit были поражены из-за такой досадной ошибки. Впрочем, они объяснили, как можно решить эту проблему. Кто-то рекомендовал носить джинсы или более длинные шорты или просто немножко доработать татуировку: