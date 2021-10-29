Забавную и немного неудачную татуировку опубликовала его коллега на развлекательном ресурсе Reddit. Люди удивлены, почему никто не догадался об этом заранее. Когда мужчина надел шорты, то понял, что татуировка совсем по-другому воспринимается. Тогда она выглядит немного неприлично.
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Мой коллега был очень доволен своей татуировкой слона, пока не надел шорты, – говорится в подписи к фотографии.
На первом фото можно увидеть всю татуировку. Это – обычный рисунок слона.
Татуировка слона / Фото Reddit
Второе фото… Все ясно без слов. Многие увидели здесь мужские гениталии. И это действительно неловко!
Шорты немного изменили татуировку / Фото Reddit
Пользователи Reddit были поражены из-за такой досадной ошибки. Впрочем, они объяснили, как можно решить эту проблему. Кто-то рекомендовал носить джинсы или более длинные шорты или просто немножко доработать татуировку:
- Самое простое решение – это более длинные шорты. Но мой личный выбор – никаких шорт.
- Трудно поверить, что он не знал об этом или не обдумывал это заранее.
- Не смотрится столь плохо.
- Добавь сюда цветы.