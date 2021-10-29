Чоловік насмішив людей невдалим тату зі слоником: що з ним не так

Чоловік був на сьомому небі від щастя після того, як йому зробили цікаве татуювання зі слоником на нозі. Як тільки він одягнув шорти, то зрозумів – у нього серйозні проблеми!

Кумедне та дещо невдале татуювання опублікувала його колега на розважальному ресурсі Reddit. Люди здивовані, чому ніхто не здогадався про це заздалегідь. Коли чоловік одягнув шорти, то зрозумів, що татуювання зовсім по-іншому сприймається. Воно стає дещо непристойним.

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Мій колега був дуже задоволений своїм татуюванням слона, доки не одягнув шорти, – йдеться у підписі до фотографії.

На першому фото можна повністю побачити татуювання. Це – звичайний малюнок слона.

Татуювання слона / Фото Reddit

Друге фото… Все зрозуміло без слів. Багато людей побачили чоловічі геніталії. І це справді халепа!

Шорти трішки змінили татуювання / Фото Reddit

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Користувачі Reddit були вражені через таку прикру помилку. Утім, вони пояснили, як можна розв'язати цю проблему. Хтось рекомендував носити джинси чи значно довші шорти або ж просто трішки доопрацювати татуювання: