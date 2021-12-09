Жінка розповіла про витівку свого чоловіка на розважальному ресурсі Reddit. За її словами, наступного місяця чоловікові виповниться 30 років. Це особлива дата для нього, тому він написав величезний список вимог до ювілею. Одна з проблем – чоловік хоче святкувати день народження цілий місяць. Він так це й називає – "місяць дня народження".

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Вимоги здаються реально безглуздими

Дружина спершу не розуміла, що таке "місяць дня народження", доки не прочитала список його вимог. По суті, коханий просто хоче розважатися упродовж 30 днів. Ось кілька правил, які він придумав:

Він звільняється від будь-якої домашньої роботи, прибирання чи готування їжі упродовж місяця.

Він годинами грає на своєму Xbox, і його ніхто не має права чіпати в цей момент.

Він не буде давати гроші за оренду дому за цей місяць.

Він може гуляти зі своїми друзями, доки захоче.

Він може пропустити будь-який робочий день. А також – може спати, доки захоче, не хвилюючись через те, що сина потрібно завезти до школи.

Інакше кажучи, йому потрібна місячна відпустка і звільнення від обов’язків партнера та батька. Я спиталася, чи він серйозно про це говорить. У відповідь сказав, що це триватиме всього лиш місяць, – розповідає дружина.

Чоловік хотів розважатися цілий місяць / Фото Unsplash

Як відреагувала дружина

Зрозуміло, що дружина відмовилася робити для чоловіка "місяць дня народження". За її словами, на ній і так значна частина домашньої роботи; вона більше піклується про сина та дає більше грошей за оплату житла.

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Чоловікові це явно не сподобалося. Він звинуватив кохану в егоїзмі, а також сильно розчарувався. Коханий навіть запропонував зробити таке свято і для неї, але дружина стояла на своєму.

Я стверджувала, що "місяць дня народження" – це просто нечувано і смішно. Він сказав, що я не розумію цього. Виявляється, що його батьки та друзі роками робили для нього таке свято, – стверджує вона.

Дружину здивувала така реакція чоловіка: вона почала сумніватися, чи не занадто жорстко відреагувала. Утім, користувачі Reddit повністю підтримали авторку: