Она рассказала о проделке своего мужа на развлекательном ресурсе Reddit. По ее словам, в следующем месяце мужу исполнится 30 лет. Это особенная дата для него, поэтому он написал огромный список требований к юбилею. Одна из проблем – мужчина хочет праздновать день рождения целый месяц. Он так это и называет – "месяц дня рождения".

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Требования кажутся реально бессмысленными

Жена сначала не понимала, что такое "месяц дня рождения", пока не прочла список его требований. В сущности, любимый просто хочет развлекаться в течение 30 дней. Вот несколько правил, которые он выдумал:

Он освобождается от домашней работы, уборки или приготовления пищи в течение месяца.

Он часами играет на своем Xbox, и его никто не имеет права трогать в этот момент.

Он не будет давать деньги за аренду дома за этот месяц.

Он может гулять со своими друзьями столько, сколько захочет.

Он может пропустить любой рабочий день. А также может спать, пока захочет, не волнуясь из-за того, что сына нужно завезти в школу.

Иными словами, ему нужен месячный отпуск и освобождение от обязанностей партнера и отца. Я спросила, серьезно ли он об этом говорит. В ответ сказал, что это продлится всего месяц, – рассказывает жена.

Муж хотел развлекаться целый месяц / Фото Unsplash

Как отреагировала жена

Понятно, что жена отказалась делать мужу "месяц дня рождения". По ее словам, на ней и без того немалая часть домашней работы; она также заботится о сыне и оплачивает большую часть счетов за жилье.

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Мужу это очевидно не понравилось. Он обвинил любимую в эгоизме, а также сильно разочаровался. Любимый даже предложил сделать такой праздник и для нее, но жена стояла на своем.

Я утверждала, что "месяц дня рождения" – это просто неслыханно и смешно. Он сказал, что я этого не понимаю. Оказывается, его родители и друзья годами делали для него такой праздник, – утверждает она.

Жену удивила такая реакция мужчины: она начала сомневаться, не слишком ли жестко отреагировала. Впрочем, пользователи Reddit полностью поддержали авторшу: