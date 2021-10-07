Чоловік оригінально постригся заради благодійності: такої зачіски ви ще не бачили

Мешканець Уельсу погодився віддати своє довге волосся на благодійність. Він зробив, мабуть, одну із найдивніших зачісок, яку коли-небудь мали люди. Тепер у нього колечко на голові.

36-річний Стю Тернер не відрощував волосся спеціально для благодійності, але потім надумав його пожертвувати. Все почалося зі стартом пандемії: він просто вирішив не стригтися і не бритися до того часу, як повернеться в офіс. Думав, що це станеться за 3 місяці. Але ні – минуло аж півтора року.

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Благодійністю Стю займається не вперше. Ще у 2018 році він пожертвував своє волосся і оголосив збір коштів для благодійних фондів. Людина, які дала найбільше грошей, могла вибрати зачіску для чоловіка. Тоді стрижка була не такою незвичною, але цього разу Стю дозволив "побавитися" з його волоссям і бородою. Як наслідок – у нього на голові з’явилося досить дивне колечко.

Стю кардинально змінив зачіску / Фото Virgin Money Giving

За цей час благодійникам вдалося зібрати 1676 фунтів стерлінгів. Кошти порівну розподілять між благодійними фондами Little Princess Trust (безплатно виготовляють перуки для дітей та підлітків, які втратили волосся через хворобу) та Cancer Research UK (допомагають людям, які хворі на рак).

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Стю поки звикає до нової зачіски. Він розуміє, що виглядає трішки кумедно. Але це все заради благодійності!

Коли ви робите що-небудь схоже, то маєте зрозуміти, що люди будуть на вас дивитися. Але я виставляю себе дурником через дуже поважну причину, – говорить Стю.

Нещодавно 10-річний хлопчик теж вирішив пожертвувати своє волосся на благодійність. Він відрощував його кілька років. Не забудьте прочитати цю зворушливу історію!

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