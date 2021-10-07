36-летний Стю Тернер не отращивал волосы специально ради благотворительности, но потом согласился их пожертвовать. Все началось со стартом пандемии: он просто решил не стричься и не бриться до тех пор, как вернется в офис. Думал, что это произойдет через 3 месяца. Но нет – прошло целых полтора года.

Интересно Сладко без сахара! Как SHABO единственная в Украине создает природно-полусладкие вина

Благотворительностью Стю занимается не впервые. Еще в 2018 году он пожертвовал свои волосы и объявил сбор средств для благотворительных фондов. Человек, который дал больше денег, мог выбрать прическу для мужчины. Тогда стрижка была не такой необычной, но в этот раз Стю позволил "поиграть" с его волосами и бородой. Как следствие – у него на голове появилось довольно странное колечко.

Стю кардинально поменял прическу / Фото Virgin Money Giving

За это время удалось собрать 1676 фунтів стерлінгів. 1676 фунтов стерлингов. Средства поровну распределят между благотворительными фондами Little Princess Trust (бесплатно изготавливают парики для детей и подростков, потерявших волосы из-за болезни) и Cancer Research UK (помогают людям, которые больны раком).

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Стю пока привыкает к новой прически. Он понимает, что выглядит немного забавно. Но это все ради благотворительности!

Когда вы делаете что-нибудь похожее, то должны понимать, что люди будут на вас смотреть. Но я выставляю себя дураком из-за очень уважительной причины, – говорит Стю.

Недавно 10-летний мальчик тоже решил пожертвовать свои волосы на благотворительность. Он отращивал их несколько лет. Не забудьте прочитать эту трогательную историю!

Интересно Мальчик состриг свои длинные волосы, чтобы отдать их на благотворительность: фото