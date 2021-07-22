Еще в 2019 году, когда мальчику было всего 8, он узнал о том, что онкобольные дети во время лечения теряют волосы. Ему показалось это несправедливым, поэтому Томас решил отрастить собственные волосы и отдать их в благотворительную организацию, чтобы из них сделали парики.

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Такое решение мальчик полностью принял сам. Сначала он посоветовался со школьным учителем, а потом, убедившись в правильности своих действий, рассказал о своем плане родителям:

Мы не можем не гордиться Томасом. Он сказал, что однажды он думал о детях, которые потеряли волосы, как это несправедливо и что они, видимо, грустят. Так он и решил отрастить волосы,

– вспоминает мать мальчика, Стейси

10-летний Томас отрастил волосы длиной 35 сантиментов / Фото Metro

В течение этих нескольких лет Томасу не раз приходилось объяснять прохожим, что он не девочка. Однако родители мальчика с гордостью рассказывают, что это никогда его не задевало и не заставляло отказаться от своей цели:

Я просто хотел сделать счастливым хоть одного маленького ребенка, который потерял свои волосы,

– говорит мальчик

Кроме того, решение Томаса поддерживали и члены футбольной команды , в которой он играет. Они по-доброму над ним смеялись и даже прозвали его Гаретом Бэйлом – известным валлийским футболистом, который также носит длинные волосы.

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За эти два года он не только отрастил длиннющие густые волосы, но и собрал 5515 долларов . Поэтому в этом году он наконец решил обрезать шевелюру длиной в 35 сантиметров.

Мальчик отрезал волосы, чтобы из них сделать парики для онкобольных детей / Фото Metro

Он передал волосы вместе с деньгами благотворительной организации Princess Trust. Каждый такой парик стоит 750 долларов, поэтому удастся изготовить целых 7 париков и осчастливить столько же детей.

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Так мальчик выглядит без своих длинных волос / Фото Metro

Мать Томаса признается, что мальчик выглядит очень довольным своим поступком: