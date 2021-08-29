Чоловік осоромився в кафе: він наїхав на маму, яка годувала дитину

27-річний американець не зміг сидіти поруч із жінкою, яка годувала грудьми свою дитину в кафе. Він був змушений покинути заклад.

Чоловік розповів свою історію на розважальному ресурсі Reddit. Але його взагалі ніхто не зрозумів: користувачі вважають, що цей вчинок дуже неправильний.

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Автор допису хотів випити кави в закладі, але там були лише два вільних місця: одне – біля кондиціонеру, інше – навпроти цього ж столика. Згодом біля чоловіка присіла жінка із дитиною. Малятко почало плакати, тому мама стала годувати його грудьми. Чоловікові стало некомфортно.

Очевидно, що я намагався уникнути візуального контакту. Але мені стало настільки некомфортно, що врешті-решт я спитався, чи може вона пересісти за інший столик. Я ж просто прийшов сюди випити чашку кави, дочитати портфоліо та піти, – написав автор.

Чоловік не зміг сидіти поруч з жінкою, яка вигодовувала дитину / Фото Pexels

Жінка зреагувала на прохання без агресії й сказала, що не може це зробити в процесі вигодовування. Тому вона так і не пересіла за інший столик.

Кілька людей глянули на мене, як на довбня, і це мене схвилювало. Я знаю, що це нормально для мамів та малюків, і я нічого не можу з цим зробити. Я не збирався її виганяти, тому просто пішов… Чи не зайшов я занадто далеко, коли просив жінку, яка годувала, пересісти за інший столик? А то я відчував, ніби я трішки засранець, – уточнив автор.

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Користувачі Reddit погодилися з тим, як себе оцінив автор допису. На їхню думку, так реагувати на грудне вигодовування – не дуже коректно: