Мужчина рассказал свою историю на развлекательном ресурсе Reddit. Но его вообще никто не понял: пользователи считают, что этот поступок очень неправильный.
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Автор публикации хотел выпить кофе в заведении, но там были только два свободных места: одно – возле кондиционера, другое – напротив этого же столика. Впоследствии возлем мужчины присела женщина с ребенком. Малыш начал плакать, поэтому мама стала кормить его грудью. Мужчине стало некомфортно.
Очевидно, что я пытался избежать визуального контакта. Но мне стало настолько некомфортно, что в конце концов я спросил, может ли она пересесть за другой столик. Я просто пришел сюда выпить чашку кофе, дочитать портфолио и уйти, – написал автор.
Мужчина не мог сидеть рядом с женщиной, которая кормила ребенка / Фото Pexels
Женщина отреагировала на просьбу без агрессии и сказала, что не может это сделать в процессе вскармливания. Поэтому она так и не пересела за другой столик.
Несколько человек посмотрели на меня, как на идиота, и это меня взволновало. Я знаю, что это нормально для мам и малышей, и я ничего не могу с этим поделать. Я не собирался ее выгонять, поэтому просто пошел... Не зашел я слишком далеко, когда просил женщину, которая кормила, пересесть за другой столик? А то я чувствовал, что я немного засранец, – уточнил автор.
Пользователи Reddit согласились с тем, как себя оценил автор сообщения. По их мнению, так реагировать на грудное вскармливание – не очень корректно:
- Понимаю, что не всем комфортно видеть голое тело, но брат. Грудное вскармливание сексуальное 0%. Если это тебя действительно волновало, просто следовало бы пересесть. Пожалуйста, в следующий раз постарайся лучше. Она заслуживает сочувствия, а ты дал ей точно не это.
- Она не сунула тебе свою грудь в лицо, она просто кормила и поддерживала другую жизнь. Все заслуживают право на еду.
- Почему ты не мог сесть за другой столик, если тебе же было некомфортно? Это лучше, чем просить женщину, которая кормит ребенка, пересесть.