Британець купив фургон за 8000 фунтів стерлінгів за гроші, які він відклав на заставу за будинок. Крім цього, він витратив ще 5000 фунтів стерлінгів на проєктування та відтворення всієї кухні та житлового приміщення з нуля.

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У фургоні є все необхідне

Щоб повернути гроші, Том виставив фургон одному з найбільших світових операторів на світовому ринку однорангової оренди автобудинків. На покупку власного фургона його надихнули відео про пригоди у таких автобудинках.

Після місяців напруженої роботи з переобладнання фургона та повернення грошей Том здав транспорт в оренду.

Так фургон виглядав "до" та "після" / thesun.co.uk

У ньому є все необхідне для відпочинку на природі: електроенергія (підключення не потрібно), душ з підігрівом на відкритому повітрі, велике двоспальне ліжко з постільною білизною, сонячні батареї, туалет, холодильник та вуличні меблі.

Мені дуже подобаються домашні інтер'єри в скандинавському стилі, і я хотів передати ту саму тему. Цей інтер'єр, здається, підійде будь-куди – це мобільна розкішна кабіна,

– поділився Том.

Сам чоловік також подорожує фургоном. Він сказав, що пишається тим, що створив теплий і затишний будинок далеко від дому.