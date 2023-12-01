Бункер Regan West розташований посеред лісу Ролд, приблизно за 400 кілометрів на північний захід від Копенгагена, побудували між 1963 і 1968 роками. За словами експертів, він міг би витримати не тільки ядерний удар, а й застосування потужно водневої бомби.

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Бункер був втаємничений

Вкрита мохом бетонна будівля із сірими вхідними дверима не дуже цікавила випадкових перехожих. Це дозволяло тримати бункер площею аж 5500 квадратних метрів (230 кімнат) у таємниці.

Повідомляється, що побоювання керівництва Данії посилювалися через близькість цієї країни до так званої залізної завіси, що робило її вразливішою до нападу СРСР.

Оскільки холодна війна не переросла в збройний конфлікт, жодному данському чиновнику не довелося шукати прихистку в Regan West. Тож бункер вивели з експлуатації у 2003 році, через 12 років після розпаду Радянського Союзу.

У бункері було все необхідне / Фото Adrienne Murray Nielsen