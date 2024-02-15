Чоловік перетворив причеп для перевезення коней на будинок для оренди: перевтілення приголомшує

Чоловік перетворив причеп для перевезення коней на затишний будинок з однією спальнею і тепер здає його в оренду.

Як виглядає незвичне житло та скільки коштувала чоловікові реновація, розповідаємо далі.

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Як чоловік перетворив причеп для коней на будинок

24-річний Джеймі Дафф купив уживаний причіп за 4 тисячі євро. Після десяти місяців ремонту вартістю 21 тисяча євро крихітний будинок, розташований лише за 30 хвилин їзди від Дубліна може похвалитися ванною кімнатою, кухнею, баром, спальнею та вітальнею.

На території є джакузі, місце для багаття та барбекю. І, попри невеликий розмір, Джеймі здає його в оренду на Airbnb за ціною від 140 до 200 євро за ніч.

Коли ми вперше отримали його, це був цілком придатний для використання коневіз – він мав перегородки для коней і міг перевозити чотирьох тварин. У ньому була крихітна житлова площа, але вона була застарілою. Мені просто довелося все вирвати та почати з нуля. Я розмістив ванну всередині вантажівки,

– каже чоловік, який працює графічним дизайнером.

На території є джакузі, місце для багаття та барбекю / Фото SWNS

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Джеймі додає, що здивувався популярністю цього унікального орендованого будинку.

Чесно кажучи, я був вражений кількістю людей, які в ньому зупиняються. Він був дуже завантажений. Він може вмістити до чотирьох осіб,

– пояснює чоловік.

У листопаді 2023 року він придбав ще один фургон за 4 тисячі євро та зараз ремонтує його. Його Джеймі також планує здавати в оренду, але цей фургон він хоче зробити в іншому стилі, щоб коли люди приходять на Airbnb, вони мали вибір із двох різних стилів.