Как выглядит необычное жилье и сколько стоила мужчине реновация, рассказываем далее.
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Как мужчина превратил прицеп для лошадей в дом
24-летний Джейми Дафф купил подержанный прицеп за 4 тысячи евро. После десяти месяцев ремонта стоимостью 21 тысяча евро крошечный дом, расположен всего в 30 минутах езды от Дублина может похвастаться ванной комнатой, кухней, баром, спальней и гостиной.
На территории есть джакузи, место для костра и барбекю. И, несмотря на небольшой размер, Джейми сдает его в аренду на Airbnb по цене от 140 до 200 евро за ночь.
Когда мы впервые получили его, это был вполне пригодный для использования коневоз – он имел перегородки для лошадей и мог перевозить четырех животных. В нем была крошечная жилая площадь, но она была устаревшей. Мне просто пришлось все вырвать и начать с нуля. Я разместил ванну внутри грузовика,
– говорит мужчина, который работает графическим дизайнером.
На территории есть джакузи, место для костра и барбекю / Фото SWNS
Джейми добавляет, что удивился популярности этого уникального арендованного дома.
Честно говоря, я был поражен количеством людей, которые в нем останавливаются. Он был очень загружен. Он может вместить до четырех человек,
– объясняет мужчина.
В ноябре 2023 года он приобрел еще один фургон за 4 тысячи евро и сейчас ремонтирует его. Его Джейми также планирует сдавать в аренду, но этот фургон он хочет сделать в другом стиле, чтобы когда люди приходят на Airbnb, они имели выбор из двух разных стилей.