Хлопець пішов на побачення із незнайомкою в ресторан. Це був чарівний вечір, але в останній момент до них підсіли чоловік та її дочка. Ситуація ледь не вийшла з-під контролю: жінка раптово зблідла і не знала, що взагалі робити.
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Я спитався: "Хлопець, я можу тобі чимось допомогти?" Він відповів, що це його дружина… Потім я побачив, як ще хтось з’явився поблизу. Це була її дочка, – згадує Pattyslap23.
Незнайомка намагалася виправдатися, але так і не змогла щось конкретне сказати. А згодом просто їх покинула. Хлопець добряче здивувався, але таки знайшов вихід із ситуації.
Блогер Pattyslap23 / Скриншот тікток
Він збирався сходити із незнайомкою в кіно, але натомість запропонував її чоловікові та дочці піти втрьох на фільм. Як не дивно, вони погодилися!
В одному з наступних відео хлопець розповів, що ситуація на цьому не закінчилася. Вони чудово відпочили у кінотеатрі, після чого почали дружити. Чоловік таки розлучився із дружиною, а через деякий час Pattyslap23 познайомив його зі своєю подружкою. І вони досі зустрічаються!
Несподівана історія Pattyslap23 стала вірусною у тіктоці. Серію із чотирьох відео переглянули понад 4 мільйони разів.