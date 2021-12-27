Парень пошел на свидание с незнакомкой в ​​ресторан. Это был волшебный вечер, но в последний момент к ним подсел муж и ее дочь. Ситуация чуть не вышла из-под контроля: женщина внезапно побледнела и не знала, что делать.

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Я спросил: "Парень, я могу тебе чем-нибудь помочь?" Он ответил, что это его жена… Потом я увидел, как кто-то еще появился поблизости. Это была ее дочь, – вспоминает Pattyslap23.

Незнакомка пыталась оправдаться, но так и не смогла что-либо конкретное сказать. А потом просто сбежала. Парень удивился, но нашел выход из ситуации.

Блогер Pattyslap23 / Скриншот тикток

Он собирался сходить с незнакомкой в ​​кино, но предложил ее мужу и дочери пойти втроем на фильм. Как ни странно, они согласились!

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В одном из следующих видео парень рассказал, что ситуация на этом не закончилась. Они отлично отдохнули в кинотеатре, после чего начали дружить. Муж таки развелся с женой, а через некоторое время Pattyslap23 познакомил его со своей подружкой. И они теперь встречаются!

Неожиданная история Pattyslap23 стала вирусной в тиктоке. Серию из четырех видео просмотрели более 4 миллионов раз.