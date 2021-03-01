Чоловік побудував "острів", щоб повернути кохану: але все пішло не так

Скромний мешканець Китаю був готовий на все, щоб зійтися з коханою дівчиною. Він створив для неї справжній острів любові. Так як виявилось – це не найкращий подарунок, щоб повернути колишню.

Пара розлучилася через прикрі обставини: 30-річний мешканець китайської провінції Гуандун Сюй вирішив повернутися із міста до рідного села Хетоу, щоб доглядати за рідними. Чоловік сподівався, що кохана поїде разом із ним. Але батьки дівчини були категорично проти цього кроку. Тому пара розійшлася.

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Та Сюй не здався і придумав цікаву авантюру, щоб повернути кохану. Він вирішив побудувати у своєму селі справжній острів любові на невеликому пустирі посеред озера.

Так острівець виглядав до авантюри хлопця / Фото CCWB

За знаком зодіаку я Риба. А Риби – це романтичні люди. Я трішки замкнутий і не вмію добре висловлювати свої думки. І вважаю, що практичні дії є значно кращими за прості слова, – розповів Сюй.

Всього за 2 місяці невеликий острівець кардинально змінився. Разом із місцевими жителями Сюй прибрав територію, облаштував спеціальний міст, посадив траву та персикові і вишневі дерева. Тепер – це ідеальне місце для фотосесії.

Як острів виглядає зараз / Фото People’s Daily

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Дівчина була вражена такою несподіванкою. Та все ж вона відмовилась повертатися до хлопця.

Дякую за твою щиру відданість цій справі. Ти знайдеш когось кращого за мене, – відповіла колишня Сюя на цей подарунок.

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Хоч хлопець і не зміг повернути свою кохану, але він не розчарувався. Це затишне місце стало місцевою родзинкою.

Хоча моя історія кохання не отримала щасливого кінця, зате я бачив, як на острові розквітала любов між іншими людьми. В цьому сенсі я вважаю, що зробив добру справу, – розповів Сюй.