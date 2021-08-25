Ще перед процедурою водій громадського транспорту на ім’я Адам разом із власником барбершопу зробили невеликий експеримент. Вони попросили перехожих оцінити, скільки, на їхню думку, Адаму років. Більшість людей вважали, що йому близько сорока.

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Ми з Адамом пішли на вулицю, щоб спитати в людей, як вони думають, на скільки років він виглядає. В середньому вони оцінили його на 37 років, – написав власник барбершопу.

Оце халепа! Адже Адаму всього 29 років. Але його серйозно "зістарила" значна залисина.

Як виглядав Адам до процедури / Скриншот інстаграм novocabelohair

Під час процедури Адам зовсім нічого не бачив – йому спеціально зав’язали очі. Власник підстриг його справжнє волосся та додав зверху спеціальну перуку, яка надзвичайно реалістично виглядає.

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Тепер в Адама немає залисини / Скриншот інстаграм novocabelohair

Результат вийшов просто неймовірним! Лише погляньте на реакцію Адама, коли він вперше побачив своє волосся.

Цікаво, що після такого перевтілення більшість перехожих давали Адаму не більше 30 років. Все ж таки вдала зачіска може буквально омолодити людину!