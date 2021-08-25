Еще перед процедурой водитель общественного транспорта по имени Адам вместе с владельцем барбершопа сделали небольшой эксперимент. Они попросили прохожих оценить, сколько, по их мнению, Адаму лет. Большинство людей считали, что ему около сорока.

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Мы с Адамом пошли на улицу, чтобы спросить у людей, как они думают, на сколько лет он выглядит. В среднем его оценили на 37 лет, – написал владелец барбершопа.

Вот незадача! Ведь Адаму всего 29 лет. Но его серьезно "состарила" значительная залысина.

Как выглядел Адам до процедуры / Скриншот инстаграм novocabelohair

Во время процедуры Адам совсем ничего не видел – ему специально завязали глаза. Владелец подстриг его настоящие волосы и добавил сверху специальный парик, который чрезвычайно реалистично выглядит.

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Теперь в Адама нету лысины / Скриншот инстаграм novocabelohair

Результат получился просто невероятным! Только посмотрите на реакцию Адама, когда он впервые увидел свои волосы.

Интересно, что после такого перевоплощения большинство прохожих давали Адаму не более 30 лет. Все же удачная прическа может буквально омолодить мужчину!