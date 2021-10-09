Чоловік просто змінив номер телефону – і знайшов майбутню дружину: романтична історія

Британець ніяк не міг подумати новий номер телефону допоможе йому познайомитись з "тією самою", жінкою, яку він так сильно покохає. Та доля підкинула чоловіку сюрприз – і нещодавно пара зіграла весілля.

У 2018 році 34-річний Метью Ньюмен випадково зайшов до торгового центру і згадав, що давно хотів змінити номер телефону. Він вагався, та консультанти його вмовили. Як виявиться пізніше, зовсім недарма.

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Жінка зробила перший крок

За деякий час, подруга 32-річної Джейд Скотт помітила, що у WhatsApp замість фото подруги стоїть фото якогось незнайомого чоловіка. Річ у тім, що Джейд зовсім нещодавно також перейшла на новий номер телефону. Тож жінка здогадалась, що її старим номером зараз користується хтось інший.

Вона без вагань вирішила написати новому власнику – і ним виявився той самий Метью Ньюмен. Вже через 5 днів спілкування вони вирішили побачитись особисто та зустрілись випити кави. Та однією зустріччю все не обмежилось.

Пара зустрілась, познайомившись через новий номер телефону / Фото Mirror

З травня 2018 року між Метью та Джейд зав'язалась міцна дружба, а пізніше – і пристрасний роман. Все розвивалось так стрімко, що менш ніж за рік після першого повідомлення у WhatsApp пара вже почала жити разом, а на Різдво у 2020 році Метью зробив дівчині пропозицію:

Метью сказав, що після тієї поїздки у торговий центр все змінилось і це було просто найкращим рішенням у його житті,

– розповідає Джейд

Зміна номера телефону поєднала двох людей / Фото Mirror

Пандемія зблизила закоханих

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Пара планувала одружитись аж у 2022 році, проте після пандемії вони почали ще більше цінувати одне одного. Метью перейшов на нову роботу, а Джейд довелось на період карантину піти у відпустку: "Ми проводили разом так багато часу. Це однозначно нас зблизило".

Тож весілля щасливі закохані зіграли раніше – у серпні 2021 року. На церемонії перед усіма гостями вони згадували своє незвичайне знайомство і раділи, що проста зміна номера телефона може так кардинально перевернути життя.

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За 3 роки після першого повідомлення пара одружилась / Фото Mirror