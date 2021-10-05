Днями Геннадій та Олена Конончуки разом відсвяткували свій 50-й День народження. За щасливим збігом обставин доля поєднала їх ще у пологовому будинку, де вони народились майже одночасно. Щоправда, чоловік трохи старший за дружину – на 2 години 45 хвилини.

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Старший на кілька годин Геннадій з гумором розповідає про нібито їх першу зустріч відразу після народження:

Я лежав собі, а тоді дивлюся: до мене підвезли чарівну дівчину. Я глянув – а вона така гарна. Тоді й закохався,

– сміється чоловік

А мати Олени пригадує, що примітила новонародженого Геннадія ще у пологовому, проте й гадки не мала, що колись він стане її зятем.

Перше шкільне кохання

Після першої зустрічі у лікарні майбутньому подружжю пощастило побачитись вже аж у школі. Хоч і навчались вони в паралельних класах, та у хлопця почуття до Олени спалахнули вже тоді.

Геннадій анонімно писав їй романтичні записки та дарував листівки з сердечками, а дівчина до певного часу й не здогадувалась, хто її таємний шанувальник. Та пізніше вони почали спілкуватись, дізнались про спільний День народження і зрештою, почали зустрічатись. А на випускному закохані навіть разом танцювали вальс.

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Кохання у шкільних коридорах не закінчилося й після випуску. У 19 років Геннадій та Олена одружились і щасливо живуть разом ось вже 30 років, досі тримаючись за руки під час прогулянок: "Ми дуже подібні, навіть мислимо однаково", – зізнається Олена.

На Рівненщині подружжя народилось в одному пологовому майже одночасно / Фото ТСН

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Дві доньки подружжя, Софія та Світлана, щороку організовують Геннадію та Олені святкування спільного Дня народження. Дівчата просто у захваті від історії своїх батьків та їх гармонійних стосунків: "Це настільки надихає, що мимоволі думаєш: хотілося б і собі так само", – розповідає Світлана.