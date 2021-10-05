Молодята, Карен Махоні та Браян Рей з Нью-Йорку, заручились ще в березні. Вони дуже хотіли відсвяткувати весілля з найближчими родичами, проте вся родина Карен залишилась у Канаді, тож довелось шукати оригінальний варіант побачити їх на святі.

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Рідні не могли навіть прилетіти

Він початку пандемії COVID-19 США обмежили наземні подорожі для туристів з Канади. Переліт залишався єдиним варіантом, якби не один нюанс. Наречена чекала на святі свою 95-річну бабусю, якій через стан здоров'я літати небезпечно:

Це моя єдина жива бабуся, яку я коли-небудь знала. Для мене було дуже важливо, щоб вона була там, на найщасливішому дні у моєму житті. Ми давали обітниці, тож хотіли, щоб мої батьки та бабуся були свідками цього,

– каже Карен

Наречена розповіла, що навіть попри вакцинацію всієї її родини, така подорож повітрям наражає літню жінку на небезпеку. Тому про переліт до США можна було забути. Проте й відкладати весілля, очікуючи повного відкриття кордонів, пара також не хотіла.

Допоміг друг-прикордонник

Тоді закохані згадали про свого давнього приятеля, який саме працює на кордоні. Чоловік і раніше влаштовував їм зустрічі на закритому пункті пропуску, коли Рей просив батька Карен руки його доньки. Тож вони знову звернулись до нього, щоб цього разу він допоміг їм влаштувати ціле весілля.

Друг допоміг парі влаштувати церемонію одруження на кордоні / Скриншот з відео CBS News

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Коли наречені та рідні Карен зустрілись на кордоні, прикордонник розповів правила та переконався, що ніхто не переступає відповідну межу. Він також пояснив своїм колегам, що відбувається, і тільки тоді розпочалась церемонія.

Під час церемонії рідня стояла по різні боки кордону / Фото CNN

Як годиться, Карен була у весільній білій сукні, а Рей – у чорному святковому смокінгу. Закохані пройшли всю церемонію одруження і навіть дали одне одному обітниці. Весь цей час молодята стояли на американській стороні кордону, а рідні жінки – на канадській:

Я плакав. Це було дуже зворушливо, адже я знав, як багато для неї означає бачити тут своїх батьків і бабусю,

– зізнався Рей

Основна ж церемонія святкування та підписання свідоцтва про шлюб відбулась вже 25 вересня, у Нью-Йорку.

Офіційно уклали шлюб закохані вже в Нью-Йорку / Фото CNN

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Пара знайома вже 35 років

Стосунки Карен та Рей мають свою довгу історію: