Як пояснила наречена, вони з коханим поїхали відпочити після весілля всього на чотири дні. Тим часом родичі чоловіка ночували у них вдома, бо хотіли зекономити гроші на готелі та перельотах. Все було б добре, але рідні чомусь з’їли весь весільний торт. Хоча наречені просили цього не робити.

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Ми хотіли заморозити частину весільного торта, щоб ще раз його скуштувати на річницю весілля… Коли ми з чоловіком повернулися з медового місяця, нашого торта вже не було. Він не був особливо дорогим, але ми чітко сказали, що хочемо його зберегти до наступної річниці, – розповідає наречена.

Подружжя хотіло зберегти торт до наступної річниці / Фото Unsplash

Родичі не вважають себе винними

Рідні досить кумедно відреагували на питання наречених про весільний торт. Вони не тільки не вибачилися, а ще й вважають, що допомогли молодим.

Коли ми спиталися про це, то родичі сказали, що зберігати весільний торт упродовж року – це жахливо. І вони взагалі зробили нам послугу… Ми легко можемо купити ще один торт, але я розчарована, що це зруйнувало традицію, яку ми хотіли запровадити, – продовжує авторка.

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Наречена роздратувалася через таке ставлення родичів. Користувачі Reddit підтримали її: вони вважають, що рідні вчинили неправильно. Дехто пропонував аж надто радикальний варіант: