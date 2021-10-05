На днях Геннадий и Елена Конончуки вместе отпраздновали свой 50-й день рождения. По счастливому стечению обстоятельств судьба соединила их еще в роддоме, где они родились почти одновременно. Правда, муж немного старше жены – на 2 часа 45 минуты.

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Старший на несколько часов Геннадий с юмором рассказывает о якобы их первой встрече сразу после рождения:

Я лежал, а потом смотрю: ко мне подвезли очаровательную девушку. Я глянул – а она такая красивая. Тогда и влюбился,

– смеется мужчина

А мать Елены вспоминает, что заметила новорожденного Геннадия еще в роддоме, но и не думала, что когда-то он станет ее зятем.

Первая школьная любовь

После первой встречи в больнице будущим супругам удалось увидеться уж в школе. Хотя и учились они в параллельных классах, но у парня чувства к Елене вспыхнули уже тогда.

Геннадий анонимно писал ей романтические записки и дарил открытки с сердечками, а девушка до поры до времени и не догадывалась, кто ее тайный поклонник. Но позже они начали общаться, узнали о совместном Дне рождения и наконец, начали встречаться. А на выпускном влюбленные даже вместе танцевали вальс.

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Любовь в школьных коридорах не закончилось и после выпуска. В 19 лет Геннадий и Елена поженились и счастливо живут вместе вот уже 30 лет, до сих пор держась за руки во время прогулок: "Мы очень похожи, даже мыслим одинаково", – признается Елена.

На Ровенщине супруги родились в одном роддоме почти одновременно / Фото ТСН

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