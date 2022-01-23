Чоловік шокував дружину зізнанням за два тижні після весілля: у неї не було слів

Медовий місяць – це той прекрасний час, коли пара відпочиває від всіх і просто насолоджується моментом. Але так буває не у всіх…

Британка Селсі Джонс поділилася жорсткою особистою історією свого шлюбу у тіктоці uk.natura. Вже через два тижні після весілля жінка зрозуміла, що дарма виходила заміж за свого коханого.

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Все починалося справді прекрасно

Селсі була неймовірна щаслива зі своїм хлопцем: він кожного дня говорив, що кохає її й всіляко дивував. До прикладу, освідчився у паризькому Діснейленді.

Після цього у пари народилася дитина й вони потроху планували власне весілля, яке кілька разів переносили через пандемію COVID-19.

Селсі Джонс розійшлася з чоловіком за два тижні після весілля / Скриншот тікток uk.natura

Зрештою пара одружилася, після чого вже готувала до довгого й щасливого життя. Але все перевернуло одне зізнання від чоловіка.

Той раптово сказав через 2 тижні після весілля, що вже давно її не кохає. Чому так сталося – жінка досі не розуміє. На цьому їхні стосунки завершилися – і вони одразу розійшлися.

Тепер у Селсі серйозна психологічна травма. Вона не може довіритися іншим чоловікам.

Як я можу довіряти комусь ще?.. Я більше ніколи не вийду заміж. Як хтось взагалі може так зробити? Просто не розумію, – розповідає жінка.

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Користувачі тіктоку підтримали Селсі. Вони були просто шоковані від такої жорсткої несподіванки. Хтось намагався пояснити, чому так сталося: