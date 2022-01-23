Чоловік шокував дружину зізнанням за два тижні після весілля: у неї не було слів
Джерело:Honey Nine
Медовий місяць – це той прекрасний час, коли пара відпочиває від всіх і просто насолоджується моментом. Але так буває не у всіх…
Британка Селсі Джонс поділилася жорсткою особистою історією свого шлюбу у тіктоці uk.natura. Вже через два тижні після весілля жінка зрозуміла, що дарма виходила заміж за свого коханого.
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Все починалося справді прекрасно
Селсі була неймовірна щаслива зі своїм хлопцем: він кожного дня говорив, що кохає її й всіляко дивував. До прикладу, освідчився у паризькому Діснейленді.
Після цього у пари народилася дитина й вони потроху планували власне весілля, яке кілька разів переносили через пандемію COVID-19.
Селсі Джонс розійшлася з чоловіком за два тижні після весілля / Скриншот тікток uk.natura
Зрештою пара одружилася, після чого вже готувала до довгого й щасливого життя. Але все перевернуло одне зізнання від чоловіка.
Той раптово сказав через 2 тижні після весілля, що вже давно її не кохає. Чому так сталося – жінка досі не розуміє. На цьому їхні стосунки завершилися – і вони одразу розійшлися.
Тепер у Селсі серйозна психологічна травма. Вона не може довіритися іншим чоловікам.
Як я можу довіряти комусь ще?.. Я більше ніколи не вийду заміж. Як хтось взагалі може так зробити? Просто не розумію, – розповідає жінка.
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Користувачі тіктоку підтримали Селсі. Вони були просто шоковані від такої жорсткої несподіванки. Хтось намагався пояснити, чому так сталося:
- З мого особистого досвіду… Хтось привабив його, і він цим скористався.
- Я обіцяю, що колись ви зрозумієте, що він зробив вам шалену послугу, коли пішов. Ви зустрінете того, хто покаже, що таке справжнє кохання.
- Це не твоя провина. Ти маєш знайти час для себе. І пам’ятай: як би тяжко не було, це не твоя провина, це його провина. Я сподіваюся, що колись прийде мить, коли ви впустите когось до свого серця.