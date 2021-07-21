Дружина, яка анонімно розповіла свою історію, не сподівалася на такий поворот подій. Вона ще не встигла відійти від того, що її коханий упродовж 4 років їй зраджував. А тепер розлучниця намагається забрати спільний дім.

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П’ять місяців минуло з того часу, як він пішов. Я його вигнала через зраду після 26 років шлюбу. В 57 років у нього завагітніла 34-річна коханка… Тепер вони хочуть, щоб я виїхала з сімейного дому, бо мені не потрібні чотири кімнати, а їм вони потрібні, – розповіла авторка.

Між подружжям була важлива домовленість: дружина та троє дітей, яким по 19, 20 та 22 роки, можуть залишитися у будинку упродовж двох років. За цей час вони мали вирішити, що робити далі.

Жінка вважає, що коханка збирається виселити усіх з дому / Фото Unsplash

Та вже за кілька місяців все перевернулося: чоловік попросив дружину покинути дім, а що робити з дітьми – не сказав. Авторка також не уточнила, чи вдалося їй довести процес розлучення до кінця.

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Зрештою, я завжди збиралася виїхати, бо мені не потрібен будинок із чотирма кімнатами… Але я втратила роботу під час пандемії. Наші діти навчаються в університеті, вони живуть в гуртожитках на час навчання. Зараз діти ціле літо проводять вдома, у них немає іншого житла, – пояснює авторка.

Жінка підозрює, що коханка хоче "фактично виселити" її разом із дітьми. Що далі робити – не знає: вона лише нещодавно вийшла на нову роботу, а тепер хоче брати ще додаткові зміни, щоб мати гроші на оренду нового житла. Коментатори порадили їй не здаватися у цій ситуації: