Чоловік спробував вигнати дружину з дому на прохання коханки: як вона відреагувала

57-річний чоловік попросив свою дружину, з якою прожив 26 років, виселитися із дому. Все через його коханку, яка несподівано завагітніла.

Дружина, яка анонімно розповіла свою історію, не сподівалася на такий поворот подій. Вона ще не встигла відійти від того, що її коханий упродовж 4 років їй зраджував. А тепер розлучниця намагається забрати спільний дім.

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П’ять місяців минуло з того часу, як він пішов. Я його вигнала через зраду після 26 років шлюбу. В 57 років у нього завагітніла 34-річна коханка… Тепер вони хочуть, щоб я виїхала з сімейного дому, бо мені не потрібні чотири кімнати, а їм вони потрібні, – розповіла авторка.

Між подружжям була важлива домовленість: дружина та троє дітей, яким по 19, 20 та 22 роки, можуть залишитися у будинку упродовж двох років. За цей час вони мали вирішити, що робити далі.

Жінка вважає, що коханка збирається виселити усіх з дому / Фото Unsplash

Та вже за кілька місяців все перевернулося: чоловік попросив дружину покинути дім, а що робити з дітьми – не сказав. Авторка також не уточнила, чи вдалося їй довести процес розлучення до кінця.

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Зрештою, я завжди збиралася виїхати, бо мені не потрібен будинок із чотирма кімнатами… Але я втратила роботу під час пандемії. Наші діти навчаються в університеті, вони живуть в гуртожитках на час навчання. Зараз діти ціле літо проводять вдома, у них немає іншого житла, – пояснює авторка.

Жінка підозрює, що коханка хоче "фактично виселити" її разом із дітьми. Що далі робити – не знає: вона лише нещодавно вийшла на нову роботу, а тепер хоче брати ще додаткові зміни, щоб мати гроші на оренду нового житла. Коментатори порадили їй не здаватися у цій ситуації: