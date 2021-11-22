Чоловік так і не отримав різдвяного подарунка: його залишили під дверима

38-річна американка Нікола Руні замовила подарунок на Різдво для свого чоловіка. Проте Танк його так і не отримав через "огидну" доставку.

Жінка стверджує, що зіпсувала їм святкування компанія Hermes, яка доставляла посилку. Вони залишили подарунок прямо на порозі біля будинку.

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Як доставка Hermes зіпсувала парі Різдво

Нікола Руні живе зі своїм 29-річним чоловіком у Мерсісайді. Вона замовила для коханого бритву Remington в інтернет-магазині Studio. Протягом 12 днів чекала на доставку, але так і не дочекалась. Жінка звернулась до продавців, де з'ясувалось, що посилку надіслали, і вона вже давно повинна була б потрапити до Ніколи.

Коли я зв'язався зі студією, вони сказали, що бритву доставили. Я перевірила у Hermes, і у них була фотографія просто на порозі,

– розповідає Нікола Руні.

Як вияснилось, сюрприз для чоловіка безвідповідальні кур'єри залишили прямо на порозі біля будинку в Біркенхеді. Там щодня проходить багато людей, тому, очевидно, що посилка зникла. На фото служби доставки видно, що посилку нікому не передали, а просто залишили на землі під дверима. Своєю чергою продавці магазину погодились повернути гроші за покупку і надіслати нову бритву.



Подарунок залишили біля будинку / Фото Mirror

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Ця ситуація повністю зіпсувала Різдво для Танка, тому що немає жодного сюрпризу. Це принципова справа. Я бачила, як подібні речі траплялися з іншими. Треба щось робити, Hermes повинен піклуватися про клієнтів,

– обурються Нікола.

Жінка також каже, що їй дуже пощастило з тим, що подарунок не був надто дорогоцінним. До того ж їй повернули гроші. Проте така ж ситуація може трапитись і з дорогими посилками. У службі доставки також прокоментували цю ситуацію:

Ми зв'язалися з пані Руні, щоб вибачитися за будь-які незручності та повернути їй повне відшкодування, щоб вона встигла замовити ще одну бритву до Різдва,

– повідомив прессекретар Hermes.

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У компанії пояснюють таке непорозуміння тим, що перед Різдвом є чимало замовлень, і кур'єри не завжди можуть подбати про якісну доставку. Hermes просять людей залишатися вдома, якщо вони очікують на посилку, або ж обирати інші альтернативи: доставку до сусіда чи в ParcelShop.