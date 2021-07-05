Цікаве відео опублікувала дружина винахідливого перукаря-початківця на ім’я Коул у тіктоці. Пара зазвичай знімає різноманітні відео про дизайн та оформлення інтер’єрів. Але цього разу вони поміняли тематику – і не прогадали. Ролик про винахідливого чоловіка переглянули аж мільйон разів!

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Дружина Періс хотіла трішки підрівняти кінчики свого волосся, але не збиралася йти до перукаря. Вона наважилася на несподіваний експеримент: попросила чоловіка стати її особистим барбером на один раз. Як на це відреагував Коул – невідомо. Але він таки погодився підстригти дружину.

Так виглядає, що Періс не пояснила своєму чоловіку, як правильно зрізати кінчики, щоб вони були рівними. Але Коулу не потрібна була допомога: він придумав справді геніальне рішення. Чоловік скористався васервагою (рівень – Life 24) – будівельним приладом, який дозволяє визначати рівні лінії на різних поверхнях.

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Коул скористався васервагою / Скриншот тікток ramboave

Дивовижно, але це спрацювало! Кілька секунд – і кінчики волосся дружини були ідеально рівними. Коул довів, що винахідлива людина завжди знайде вихід із будь-яких ситуацій. З цими погоджуються й підписники пари у тіктоці:

Він успішно підрівняв кінчики / Скриншот тікток ramboave

Васервага! Але він зробив чудову роботу.

Мені подобається, що він взяв васервагу. І перевірив все тричі. Сім раз відмір – один раз відріж.

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