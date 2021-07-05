Интересное видео опубликовала жена изобретательного парикмахера по имени Коул в тиктоке. Пара обычно снимает различные видео о дизайне и оформлении интерьеров. Но на этот раз они поменяли тематику – и не прогадали. Ролик об изобретательном муже просмотрели миллион раз!

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Жена Пэрис хотела немного подровнять кончики своих волос, но не собиралась идти к парикмахеру. Она решилась на неожиданный эксперимент: попросила мужа стать ее личным барбером на один раз. Как на это отреагировал Коул – неизвестно. Но он все-таки согласился подстричь жену.

Похоже, что Пэрис не объяснила своему мужу, как правильно срезать кончики, чтобы они были ровными. Но Коулу не нужна была помощь: он придумал действительно гениальное решение. Муж воспользовался васервагой (уровень – Life 24) – строительным прибором, который позволяет определять равные линии на различных поверхностях.

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Коул воспользовался васервагой / Скриншот тикток ramboave

Удивительно, но это сработало! Несколько секунд – и кончики волос жены были идеально ровными. Коул доказал, что изобретательный человек всегда найдет выход из любых ситуаций. С этими соглашаются и подписчики пары в тиктоке:

Он успешно подровнял кончики / Скриншот тикток ramboave

Васервага! Но он сделал замечательную работу.

Мне нравится, что он взял васервагу. И проверил все три раза. Семь раз отмерь – один раз отрежь.​

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