Чоловік вчився робити зачіску дружині: його метод насмішив мільйони людей
Джерело:TikTok ramboave
Чоловік спробував підрівняти волосся дружині, але не до кінця знав, як це правильно зробити. Він придумав кумедний метод, який, на диво, виявився успішним.
Цікаве відео опублікувала дружина винахідливого перукаря-початківця на ім’я Коул у тіктоці. Пара зазвичай знімає різноманітні відео про дизайн та оформлення інтер’єрів. Але цього разу вони поміняли тематику – і не прогадали. Ролик про винахідливого чоловіка переглянули аж мільйон разів!
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Дружина Періс хотіла трішки підрівняти кінчики свого волосся, але не збиралася йти до перукаря. Вона наважилася на несподіваний експеримент: попросила чоловіка стати її особистим барбером на один раз. Як на це відреагував Коул – невідомо. Але він таки погодився підстригти дружину.
Так виглядає, що Періс не пояснила своєму чоловіку, як правильно зрізати кінчики, щоб вони були рівними. Але Коулу не потрібна була допомога: він придумав справді геніальне рішення. Чоловік скористався васервагою (рівень – Life 24) – будівельним приладом, який дозволяє визначати рівні лінії на різних поверхнях.Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Коул скористався васервагою / Скриншот тікток ramboave
Дивовижно, але це спрацювало! Кілька секунд – і кінчики волосся дружини були ідеально рівними. Коул довів, що винахідлива людина завжди знайде вихід із будь-яких ситуацій. З цими погоджуються й підписники пари у тіктоці:
Він успішно підрівняв кінчики / Скриншот тікток ramboave
- Васервага! Але він зробив чудову роботу.
- Мені подобається, що він взяв васервагу. І перевірив все тричі. Сім раз відмір – один раз відріж.
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