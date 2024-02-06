Спочатку її оцінили не надто дорого, а потім виявилося, що це "втрачена" робота відомого британського художника. Як виглядає картина та скільки вона коштує, розповідаємо далі.

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Як пенсіонер знайшов "втрачений" шедевр

Пенсіонер з Великої Британії випадково знайшов цінну картину на горищі свого будинку. Спочатку експерти оцінили твір у 80 фунтів стерлінгів, але згодом його продали на аукціоні за 18 тисяч фунтів (близько 21 тисячі євро). Адже з’ясувалось, що це "втрачена" робота відомого британського художника Девіда Кокса.

Картину виявили під час оцінки майна, коли 75-річний чоловік з міста Редкліфф-он-Трент, що в англійському графстві Ноттінгемшир, вирішив продати частину спадщини, що дісталась йому від матері. Він звернувся за допомогою до аукціону Hansons Auctioneers.

Експерти спочатку оцінили акварель з автографом "Ланкастерські піски" у 80 – 100 фунтів. Проте коли лот виставили на аукціоні, за нього розгорілася справжня боротьба.

Картину продали за понад 20 тисяч євро / Фото SWNS

Зрештою, роботу придбав британський приватний колекціонер за 18 368 фунтів стерлінгів – це більше ніж у 200 разів перевищує початкову ціну.

Як зазначають мистецтвознавці, картина належить пензлю Девіда Кокса – одного з найвідоміших британських пейзажистів XIX століття. Тема та наявність печатки лондонської галереї Agnews Gallery також підвищили інтерес до цього лоту.

Я успадкував багато артефактів від своєї матері 27 років тому. Але зараз ми скорочуємо свій бізнес, тож наважились на продаж. Приємно вражений і здивований результатом аукціону, хоча я знав, що Девід Кокс – відомий художник,

– розповів 75-річний власник картини.

Оскільки твір довгий час зберігався у приватній колекції, його вважали "втраченою роботою" художника.