Грегорі Воррен працює механіком у Північній Кароліні (США). Чоловік зізнався, що дуже рідко бере участь в різних лотереях, а нещодавно просто купив квиточок під час того, як заправляв автомобіль. Але він про це забув.

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Через чотири дні після розіграшу лотереї Грегорі згадав, що потрібно перевірити числа у квитку. І, о диво: він виграв аж 391 тисячу 870 доларів. Після сплати податків та інших зборів чоловік отримав майже 140 тисяч. Інша частина джекпоту надійшла до ще однієї переможниці із Північної Кароліни.

Грегорі планує відкрити свій бізнес / Фото Unsplash

Я забув про це (про свій білет, – Life 24). Я досі шокований. Минулої ночі не виспався. Дуже багато хвилювання!.. В мене є 14-річний син, і я хочу започаткувати свій бізнес, щоб йому було чим зайнятися після закінчення школи, – розповідає Грегорі.

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Представники організація, яка проводить розіграші Cash 5, стверджують, що Грегорі – справжній щасливчик. Шанс перемогти у цій лотереї – 1 до понад 962 тисяч!