Одного дня запис зник, оскільки компанія Virgin Media проводила ремонтні роботи. Тоді чоловік втратив нагадування про свою кохану.

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Трапилося зовсім не диво

Компанія Virgin Media вирішила знайти запис з автовідповідача Стена та відновити його, аби він знову міг почути голос своєї коханої. І вперше за 14 років чоловік таки зміг це зробити і не стримав своїх сліз.

Вони зробили мене надзвичайно щасливим. Це просто чудовий, чудовий звук, який, на мою думку, був загублений назавжди. Я приголомшений тим, на що вони пішли,

– відреагував чоловік.

Реакція чоловіка на голос дружини: дивіться відео

Стен згадує, що після смерті дружини він щодня по кілька разів слухав запис з автовідповідача, аби почути голос коханої. Тому коли запис зник, він був злим на компанію, адже користувався її послугами тільки заради збереження голосу Рубі. Та, на щастя, воно залишилось в архівах.