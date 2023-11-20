24 Канал розповідає, у чому унікальність здобутків обдарованого хлопця, та чому про нього знімають кіно. Обіцяємо, що історія нікого не залишить байдужим!

До теми Неочікуваний рекорд: чоловік кожного дня протягом 10 років відвідував Діснейленд

Що відомо про оригінальний рекорд зі складання блоків гри "Дженга"

15-річний Олдін Максвелл мешкає у провінції Британська Колумбія. Нещодавно він зібрав фігуру зі 1840 шматочків "Дженги" та встановив її на одному блоці. Також юнак зміг розмістити 900 гігантських блоків на одному. При цьому обдарований хлопець має аутизм.

Особлива історія Олдіна лягла в основу фільму "A World Record Christmas" ("Різдво світового рекорду"), який презентували 16 листопада.

Цікаво, що це не перше досягнення Олдіна. У листопаді 2020 року юнак вперше встановив рекорд зі складання шматочків з гри "Дженга" на одному вертикальному блоці. Через чотири місяці він побив свій рекорд. Тоді хлопець встановив на одному блоці фігуру з 1400 частин.

Цьогоріч Олдін знову вразив публіку та увійшов у Книгу рекордів Гіннеса. Хлопець побив обидва свої рекорди, зібравши 1840 блоків.

Коли я встановив свій перший рекорд, я зрозумів, що можу більше. У мене постійно закінчувалися блоки "Дженга". Це мотивувало мене рухатися далі,

— розповів Олдін Книзі рекордів Гіннеса.

Він додав, що продовжував купувати коробки гри "Дженга" і складати блоки, поки не досягав тієї кількості, де слід було потренуватися, щоб фігура трималася.

Юнак любить креативність і своїми рекордами кидає виклик грі "Дженга".

Це унікальний набір блоків, який дозволяє проявляти нескінченну творчість. Для мене це інженерний виклик,

– ділиться Олдін.

Як Олдін Максвелл створює рекордні фігури з блоків "Дженга": дивіться відео

Небанальні рекорди хлопця та його наполегливість сподобалися не тільки суддям Книги рекордів Гіннеса, а й телеканалу Hallmark, який створив фільму про хлопчика з аутизмом Чарлі. У зворушливому святковому фільмі він отримує шанс встановити рекорд зі складання 1400 кубиків "Дженга" напередодні Різдва. Сім’я ж Чарлі організовує міську акцію зі збору коштів, щоб допомогти дітям з аутизмом.