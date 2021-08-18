Чоловік втік із побачення через кумедну причину: що його налякало

Британка розповіла про одне із найдивніших побачень у своєму житті. Чоловік постійно говорив, що його дружина померла. Та через кілька хвилин сталося справжнє "диво"…

Ханна познайомилася із симпатичним чоловіком у додатку для знайомств Tinder. Пара спілкувалася досить нормально, але дівчина не була впевнена, чи хоче сходити з ним на побачення. Незнайомець виявився настирливим, тому вони таки пішли погуляти.

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Пара завітала в один із місцевих ресторанів у місті Ланкастер. Ханна згадує, як незнайомець постійно розповідав їй свою зворушливу історію.

Він стверджував, що йому дуже важко після смерті дружини, що викликало у мене співчуття. А ще показав її фотографію, – згадує Ханна.

Пара пішла на побачення у ресторан / Фото Unsplash

Побачення було досить спокійним, але тут трапилося щось незрозуміле: чоловік несподівано зблід та чимдуж зірвався до туалету. Ханна обернулася і побачила жінку із фотографії, яку він раніше показував. Це була його дружина: вона стояла із двома дітьми.

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Як виявилося, його жінка була цілком живою. Він просто сказав їй, що цього вечора затримається на роботі, щоб більше заробити, – розповіла дівчина.

Та це ще не все. Дружина розповіла Ханні, що вона вже шоста дівчина, якій її чоловік розповідає казочки про померлу кохану. З того часу британка вирішила, що більше ніколи не буде використовувати додатки для знайомств.