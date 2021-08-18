Ханна познакомилась с симпатичным мужчиной в приложении для знакомств Tinder. Пара общалась довольно нормально, но девушка не была уверена, хочет ли сходить с ним на свидание. Незнакомец оказался назойливым, поэтому они таки пошли погулять.

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Пара посетила один из местных ресторанов в городе Ланкастер. Ханна вспоминает, как незнакомец постоянно рассказывал ей свою трогательную историю.

Он утверждал, что ему очень трудно после смерти жены, что вызвало у меня сочувствие. А еще показал ее фотографию, – вспоминает Ханна.

Пара пошла на свидание в ресторан / Фото Unsplash

Свидание было достаточно спокойным, но тут случилось что-то непонятное: мужчина неожиданно побледнел и изо всех сил сорвался в туалет. Ханна обернулась и увидела женщину с фотографии, которую он ранее показывал. Это была его жена: она стояла с двумя детьми.

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Как оказалось, его жена была вполне живой. Он просто сказал ей, что в этот вечер задержится на работе, чтобы больше заработать, – рассказала девушка.

Но это еще не все. Жена рассказала Ханне, что она уже шестая девушка, которой ее муж рассказывает сказки об умершей возлюбленной. С тех пор британка решила, что больше никогда не будет использовать приложения для знакомств.