Обурений чоловік попросив у користувачів Reddit оцінити його вчинок. Він також уточнив, що у них з дружиною спільний бюджет, але подарунки дарують із власних грошей.

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Кілька тижнів тому у моєї дружини був день народження. Вона чесно сказала, що хотіла браслет SL, який обійшовся мені у 300 доларів. Оскільки грошей мало, цей подарунок трішки спустошив мій бюджет. Але я все-таки хотів, щоб моя дружина відчувала себе оціненою на день народження, – написав автор.

Дружина справді втішилася від подарунка – вона одразу його одягнула. Але пізніше ввечері чоловік зауважив цікавий нюанс: в ту ж ніч в нього з рахунку зникли ще 900 доларів. Як виявилося, дружина замовила собі ще намисто, але нічого не сказала.

Чоловік подарував дружині браслет, а вона ще додатково купила за його гроші намисто. Але нічого не сказала / Фото Unsplash

Згодом вона пояснила, що раніше не була впевнена, чи отримає подарунок, тому заздалегідь планувала купити намисто з його грошей. Але коханий так і не зрозумів, чому вона це таки зробила після того, як він подарував їй браслет.

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Зрештою, він попросив в дружини повернути в магазин намисто за 900 доларів. Жінка ж відмовилася це робити. І почався скандал.

Вона сказала, що просто поверне браслет за 300 доларів, але я сказав, що ні… Тому жінка таки повернула намисто за 900 доларів в магазин після того, як я наполіг це зробити. Вона сказала, що я дурень, який не звертає увагу на її почуття в день народження. Також дружина вплутала сюди свою сестру… Минуло два тижні, а вона досі холодно до мене ставиться, – завершив автор.

Користувачі Reddit здебільшого підтримали чоловіка. Вони вважають, що жінка не мала так витрачати його ж гроші: