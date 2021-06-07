41-річний Тобі Брет вже цілих 11 років володіє старовинним пабом, якому вже понад 200 років, і нещодавно затіяв масштабну реконструкцію закладу. Як же було його здивування, коли в одній зі стін він знайшов пакунок він минулого власника, який пролежав там ще з 70-х років.

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У своєрідній капсулі часу виявилось чимало цікавих речей. Спершу він побачив посвідчення особи та записку, датовану 13 липня 1973 роком, у якій було написано: "Новому власнику від колишнього". Її підписав чоловік на ім'я Е. Поксон – очевидно, у ті роки він саме заправляв баром. Далі у листі з'ясувалось, що у липні того ж року Поксон також проводив якісь серйозні зміни у пабі.

Записка від колишнього власника пабу / Фото Mirror

Окрім записки, у пакунку були й інші "привіти з минулого": фото пабу у 70-х роках, тогочасні монети, старі підставки під пиво, лист про оплату праці робітника – 1 фунт на годину. Проте це ще не все.

Як виглядав паб у 70-х роках / Фото Daily Mail

У капсулі часу чоловік знайшов, напевно, найцікавіший експонат – прайс-лист, у якому розписані усі ціни на пиво у 1971 році. Тобі посміявся, що з того часу усе в закладі дуже сильно змінилось: "Було досить смішно бачити прайс-лист 1979 року у пивоварні, якою я володію зараз"

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У капсулі часу були старі підставки під пиво / Фото Mirror

Прайс-лист на пиво за 1979 рік / Фото Mirror

Тобі зізнається, що йому було дуже приємно знайти такий сюрприз у стінах свого закладу і він справді захоплений колишнім власником цього пабу:

Мені подобається, що він чітко замислювався над тим, чи хтось знайде у майбутньому його послання і хто це може бути,

– каже чоловік

Тобі настільки перейнявся цією історією, що усі знахідки він розвішав на стінах закладу, а деякі монети навіть вмонтував у підлогу під прозоре скло. Так відвідувачі пабу тепер можуть за допомогою такої капсули часу перенестись на 50 років у минуле, розглядаючи усі ці старовинні речі.

Знахідками тепер можуть милуватись і відвідувачі / Фото Mirror

Деякі монети він вмонтував у підлогу / Фото Mirror

Чоловік також значно розширив паб, відкривши ще й магазин з фермерською продукцією:

Важливо було зберегти сільський паб як центр громади. Але я хотів запропонувати місцевим жителям і щось новеньке,

– розповідає Тобі