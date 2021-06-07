41-летний Тоби Брет уже целых 11 лет – владелец старинного паба, которому уже более 200 лет. Недавно он затеял масштабную реконструкцию заведения. Каково же было его удивление, когда в одной из стен он нашел пакет от прошлого владельца, который пролежал там еще с 70-х годов.

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В своеобразной капсуле времени оказалось немало интересных вещей. Сначала он увидел удостоверение личности и записку, датированную 13 июля 1973 годом, в котором было написано: "Новому владельцу от бывшего". Ее подписал человек по имени Э. Поксон – очевидно, в те годы он именно заправлял баром. Далее в письме выяснилось, что в июле того же года Поксон также проводил какие-то серьезные изменения в пабе.

Записка от бывшего владельца паба / Фото Mirror

Кроме записки, в пакете были и другие "приветы из прошлого": фото паба в 70-х годах, тогдашние монеты, старые подставки под пиво, письмо об оплате труда рабочего – 1 фунт в час. Однако это еще не все.

Как выглядел паб в 70-х годах / Фото Daily Mail

В капсуле времени мужчина нашел, наверное, самый интересный экспонат – прайс-лист, в котором расписаны все цены на пиво в 1971 году. Тоби посмеялся, что с тех пор все в заведении очень сильно изменилось: "Было довольно смешно видеть прайс-лист за 1979 год в пивоварне, которой я владею сейчас"

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В капсуле времени были старые подставки под пиво / Фото Mirror

Прайс-лист на пиво за 1979 год / Фото Mirror

Тоби признается, что ему было очень приятно найти такой сюрприз в стенах своего заведения и он действительно восхищается бывшим владельцем этого паба:

Мне нравится, что он четко задумывался над тем, найдет ли кто-то в будущем его послание и кто это может быть,

– говорит мужчина

Он настолько проникся этой историей, что все находки развесил на стенах заведения, а некоторые монеты даже встроил в пол под прозрачное стекло. Так посетители паба теперь могут с помощью такой капсулы времени перенестись на 50 лет в прошлое, рассматривая все эти старинные вещи.

Находками теперь могут любоваться и посетители / Фото Mirror

Некоторые монеты он встроил в пол / Фото Mirror

Мужчина также значительно расширил паб, открыв еще и магазин с фермерской продукцией: