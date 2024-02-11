Чим особлива його знахідка та скільки можуть коштувати старовинні артефакти, розповідаємо далі.

До теми Послання з минулого: жінка була шокована, коли у Франції знайшли її лист в пляшці

Як чоловік знайшов унікальні монети

Мисливець за скарбами, який зареєстрований у тікток під ніком @prospectortuck, часто розповідає у себе на сторінці про цікаві речі, виявлені завдяки металошукачу.

Нещодавно, проводячи масштабні пошукові роботи на фермі 1700-х років, чоловік знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував його, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.

На відео можна побачити, як блогер копає глибоку яму, а потім металошукач подає сигнал про те, що знахідка вже зовсім близько.

Як чоловік відшукав артефакт: дивіться відео

О боже мій! Це вперше! Я ніколи раніше не знаходив таку монету,

– викрикнув чоловік, витягуючи із землі монету у 25 центів із зображенням "Standing Liberty" 1918 року, що збереглась у відмінному стані.

Він зазначив, що на монеті чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення – Денвер (США).

Подібну монету раніше продали на аукціоні за рекордні 18 975 доларів.

Цікаво, що в іншій частині ферми мисливець за скарбами відкопав цент із зображенням "Голови Матрони" 1816 року випуску. У центрі аверсу зображена леді Свобода зі стрічкою у волоссі з написом "Свобода". Навколо неї розташовані 13 зірок, що символізують 13 колоній.

До речі, аналогічну монету з "Головою Матрони" раніше продали за 376 000 доларів, але вартість знайденого екземпляра залежатиме від його стану.