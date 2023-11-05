Своєю історією жінка поділилася на платформі Reddit. Після зізнання чоловіка вона вирішила завершити стосунки із ним, хоча спочатку була готова працювати над їх порятунком.

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Чому чоловік зізнався

Жінка розповіла, що 18 місяців вона добре ладнала зі своїм коханим і попри розбіжності у них було багато спільних інтересів, спільні політичні погляди та насичене статеве життя. Також вона доглядала за чоловіком після складної операції на спині, яку він переніс. 6 тижнів вона була постійно поруч з ним. Після цього він почав ходити на масажні процедури.

Одного дня рано вранці він написав їй, що потрібно терміново поговорити. Коли жінка зателефонувала йому, коханий зізнався, що підхопив трихомоноз – одну з хвороб, яка передається статевим шляхом і сталося це через секс із масажисткою. Відповідно, чоловік заразив і свою дівчину.

Ще на початку стосунків жінка дала зрозуміти, що зрада означатиме хрест на стосунках, а тут удар виявився подвійним, оскільки він ще й заразив її трихомонозом.

Вони цілий день обговорювали те, що трапилося. Чоловік просив вибачення і жінка погодилася сходити з ним на парну консультацію до сімейного психолога. Однак згодом передумала і все ж остаточно порвала з ним.

Я буду дуже сумувати за ним, але я не бачу шляху вперед, який не передбачає припинення стосунків,

– каже жінка.

Довідка. Трихомоноз – запалення сечостатевої системи, яке спричиняє вагінальна трихомонада. Зазвичай у чоловіків ця хвороба майже безсимптомна, однак хвороба може призвести до запалення придатки яєчок і викликати безпліддя. Трихомоноз може перейти у хронічну форму, яка важко лікується. У жінок ця хвороба уражає вагіну та може також поширитися на матку та її придатки.