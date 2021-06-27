Як не дивно, але апатія – це один зі способів організму нас захистити від втоми та надмірної активності. Далі експерт детальніше пояснює, як це відбувається, і чому на ознаки апатії варто негайно звернути увагу.

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Психолог Роман Кузнецов пропонує уявити собі такий захисний механізм на прикладі застуди.

Людина захворіла, у неї піднялась температура. Температура означає, що організм активно бореться з інфекцією. Під час температури людина відчуває слабкість, втому і навіть пригніченість. Ми знаємо, що ігнорувати слабкість і жити в колишньому режимі під час хвороби не можна: "Вона захищає нас від активності, бо організму вкрай необхідні взагалі всі сили на боротьбу з хворобою".

Тож коли людина відчуває апатію – це також сигнал організму, що потрібно знизити темп і на певний час відмовитись від справ, які нас виснажують. Тобто просто відпочити.

Апатія – ознака того, що треба відпочити / Фото Pexels

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Проблема в тому, що люди у такому випадку відмовляються від дійсно приємних речей, а не від тих, які насправді висмоктують з них сили. Не слухаючи свій організм, вони лише погіршують ситуацію. Роман Кузнецов наводить приклад:

Я втомився і відчуваю, що у мене мало сил – з'являються думки "я не зможу", "я ні на що не здатний", "я погано справляюсь", "життя – відстій" тощо – настрій падає я відмовляюсь від активностей, не беруся ні за що – ситуація погіршується – відчуваю втому і так по колу, знову і знову

Як побороти апатію

Психолог наголошує, що такі цикли, про які ми говорили раніше, потрібно переривати: відшукати для себе джерела енергії і почати діяти. Він пропонує почати з кількох простих дій: