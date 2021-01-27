Чому чоловіки зраджують, але не йдуть: 7 головних причин

Нерідко чоловіки дотримуються у своїх поглядах подвійної моралі щодо подружньої невірності, вважаючи, що їм все можна, а жінкам – ні. Чому чоловік зраджує, але не йде? Він цілком щиро може вважати свій шлюб вдалим і любити дружину, далеко не всі причини пов'язані з незадоволеністю коханою.

Джерело: Life 24

Розглянемо ключові з них, щоб зрозуміти, чому чоловіки зраджують.

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Причини зради чоловіками

Причина №1. Нездійснені бажання

Чоловік не може реалізувати потаємні сексуальні бажання зі своєю обраницею з різних причин, тому шукає вихід. Це одна з типових причин, чому чоловік зраджує, але не йде. Насправді він любить свою жінку, але не все ідеально в їхніх стосунках.

Причина №2. Бажання самоствердитися

Коли є видимі зміни в зовнішності, наближається старість, зрада може виступати підтвердженням того, що чоловік ще "на коні". Також таке може відбуватися, коли у чоловіка падає самооцінка з різних причин (наприклад, через сильну критику з боку коханої та ін.), він вирішує підвищити її таким шляхом.

Причина №3. Помста

Не завжди таке рішення прямо пов'язане зі зрадами теперішньої коханої жінки. Можливо, раніше колишня дівчина образила, принизила, зрадила його, а тепер він хоче відігратися в нових відносинах.

Чому чоловіки зраджують / Фото Pixabay

Причина №4. Брак уваги

Найвразливіший період для стосунків – післяпологовий. Чоловік відчуває гостру нестачу уваги, дитина постійно вередує, а жінка може тривалий період фізично відновлюватися і не в змозі сексуально задовольнити свого обранця. Вона більше уваги приділяє дитині, а раніше уся вона діставалася чоловікові. Він ображається та замість допомоги з дитиною вирушає “наліво”. Цієї миті жінка може зовсім і не помітити, оскільки в післяпологовий період проблем і без того вистачає.

Аналогічна ситуація трапляється, якщо жінка їде у відрядження чи відпустку, провідати батьків тощо.

А чому чоловіки зраджують під час вагітності? З тієї ж причини, плюс тіло жінки змінюється і може перестати його приваблювати. Іноді виникають побоювання нашкодити малюкові, чоловік перебуває в стресі й вибирає безтурботно "розслабитися".

Причина №5. Алкоголь

Алкогольне сп'яніння посилює статевий потяг і одночасно послаблює внутрішні заборони. Часто після такої зради чоловіки каються та кидаються вимолювати прощення. Що найцікавіше – у тверезому стані вони б на це не наважилися.

Причина №6. Соціальна спрямованість

Якщо чоловік займається бізнесом, то на зустрічах партнерів часто для солідності присутні молоді дівчата. У деяких колах за соціальним статусом "треба мати" коханку.

Часом чоловік може відчувати тиск з боку начальниці, яка "вимагає" від нього виконання не тільки робочих обов'язків. Звичайно, частіше таке трапляється з жінками, але й серед чоловіків подібне відбувається.

Є різні причини, чому чоловік може зрадити / Фото Pixabay

Причина №7. Жіноча наполегливість

Сучасному світу притаманні вільні погляди, жінці може бути все одно одружений чоловік чи ні. Якщо вона наполегливо пристає до нього, і при цьому у нього є симпатія до неї, то він цілком може зрадити. Наприклад, щоб його не вважали за недієздатного чоловіка. Крім того, багато чоловіків просто не здатні відмовити в подібній ситуації, оскільки не хочуть образити даму. Це досить поширена причина, чому чоловіки зраджують коханим дружинам.

Звичайно, чоловік може банально закохатися в іншу жінку, але тоді тут недалеко до розлучення. Багатьом легше зрадити, ніж сказати, що вони хочуть припинити стосунки. Ті, хто боїться розставань, часто роблять це за допомогою зради. І вони хочуть бути спійманими, адже велика частина жінок не пробачать такої поведінки.

При цьому важливо пам'ятати, що багатьом чоловікам взагалі не потрібні причини, щоб зрадити.

Ознаки зради

За якими ознаками можна запідозрити зраду? Коли пора насторожитися?

Підвищена увага й турбота. Чоловік несподівано став завалювати вас подарунками, проявляє невластиву йому щедрість. Така поведінка можлива, якщо він відчуває почуття провини та намагається компенсувати зраду доступним йому способом.

Сварки без причини за його ініціативою. Почуття провини часто штовхає на пошук виправдань, знайти їх легше всього в конфліктах. Якщо чоловік ображається на того, кому зраджує, це полегшує муки совісті.

Несподівані зміни в інтересах і смаках чоловіка. Ми завжди переймаємо захоплення у тих людей, з якими спілкуємося. Якщо ви не знайомі ні з ким, хто розділяє нові інтереси чоловіка, можливо, є незнайома вам людина. Пам'ятайте, що період флірту завжди супроводжується обміном думками, смаками та уподобаннями.

Різке відстоювання своїх прав на приватність, особистий час. Партнер може почати йти в іншу кімнату для розмови телефоном, змінює свої паролі, більше часу проводить один. Чоловіки, яким раніше речі купували їхні дружини, раптом можуть самі почати робити покупки.

Зміни в мові й спілкуванні. З розвитком відносин на стороні чоловік рано чи пізно починає відчувати стрес, сором за ситуацію, в якій опинився. Компенсує він це напівправдою. Чоловік може почати уникати відповідей на прямі запитання, перестає говорити звичні фрази про почуття, намагається спілкуватися переважно на нейтральні або побутові теми. Також пропадає "парний" жаргон, мова стає більш формальною, навіть відстороненою.

Як запідозрити зраду / Фото Pixabay

Звинувачення в зраді в сторону жінки. Нерідко чоловіки намагаються перекласти провину на своїх жінок. Вони агресивно хапаються за кожен привід для підозри в зраді. Все тому, що невірні чоловіки хочуть отримати примарну надію на те, що не вони одні здійснюють моральний злочин.

Зміни в сексуальних відносинах. Відбувається охолодження до своєї партнерки, неуважність або навпаки – підвищена активність, не властива вашим стосункам.

Спроби звести турботу про себе до мінімуму. Невірні чоловіки дратуються та відмовляються від подарунків своїх жінок, їх знаків уваги, оскільки кожен добрий жест тільки підсилює почуття провини.

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Уникнення розмов на теми спільного майбутнього. Кожен такий діалог посилює тиск, адже сприймається чоловіком як вимога прийняти рішення тут і зараз. Навіть якщо дружина абсолютно не в курсі того, що відбувається, це досить болюча тема для невірного чоловіка, оскільки його положення дуже нестійке.

Підвищена нервозність. Чоловік може почати розмовляти уві сні або відчувати проблеми зі сном, апетитом. Він стає більш дратівливим, образливим, болісно реагує на більшість жартів, уникає спілкування зі спільними друзями.

Довіртеся своїй інтуїції, адже "попереджений – значить, озброєний".

Чия в цьому вина і як розв'язати проблему?

Кожна людина несе відповідальність за свої бажання, дії та наслідки, в першу чергу, перед собою. Якщо між людьми погані відносини й чоловік шукає ласки на стороні. Хто винен? Звичайно ж, він. Якщо його не влаштовують відносини, він може поговорити, розв'язати проблему або піти, а не обманювати близьку людину. Боротися за свої відносини або збігати наліво – вибір кожного.

Інша справа, якщо в стосунках є явна проблема і ця тема підіймалася вже багато разів, тоді є вина й жінки. Пам'ятайте, що ймовірність зради в рази нижче, якщо коханій людині з вами комфортно, ви її просто любите, нічого не вимагаючи, завжди підтримуєте і не засуджуєте. Біда в тому, що кожен весь час думає про те, що він отримає в стосунках. Якщо хоч іноді намагатися зрозуміти, чого хоче кохана людина, то будь-які відносини можна вивести з глухого кута.

Що робити, якщо ви дізналися про зраду / Фото Pixabay

Якщо зрада вже трапилася, то, як розв'язати проблему?

Проясніть факти. Не робіть поспішних висновків, поговорить відверто, дізнайтеся, що сталося насправді. Одиничний це був випадок чи ні? Коли це сталося? У яких стосунках чоловік з іншою жінкою? Чи справді він хоче зберегти ваші стосунки? З'ясуйте, чому чоловік зраджує, але не йде від вас?

Візьміть перерву, потрібен час, щоб прийти до тями. Продумайте свої подальші дії. Найкраще віддалитися і побути на відстані від чоловіка. Рішення потрібно приймати в спокійному стані.

Відновіться. Візьміть відпустку на роботі, поспілкуйтеся з друзями, подбайте про себе: гуляйте на свіжому повітрі, висипайтеся, зверніться до психотерапевта, якщо необхідно. Робіть все, щоб відчути себе краще.

Прийміть рішення. Є різниця між хвилинним помутнінням і тривалим романом на стороні, візьміть це до уваги. Чи перша ця зрада? Якщо ні, навряд чи поведінка чоловіка зміниться. Як давно ви разом? Якщо нещодавно, то припинити такі стосунки легше. Чи усвідомлює партнер свій вчинок, розкаюється, чи готовий працювати над відносинами? Зважте всю інформацію. Вирішіть, чи варто рятувати ваші відносини, чи готові ви пробачити?

Що робити далі? / Фото Pixabay

Якщо ви вирішили піти

Відпустіть свої образи, не стежите за колишнім партнером, постарайтеся жити повним життям і забути всю цю неприємну історію.

Якщо ви вирішили залишитися

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Возз'єднання після того, як сталася зрада – досить болючий процес. Ось кілька порад:

сходіть на психологічну консультацію разом або хоча б самі, це допоможе швидше подолати нерозуміння та рухатися далі;

разом або хоча б самі, це допоможе швидше подолати нерозуміння та рухатися далі; будьте готові до вибуху емоцій – душевний біль проходить повільно;

– душевний біль проходить повільно; знайдіть вихід своїм почуттям – займіться спортом або ведіть щоденник;

– займіться спортом або ведіть щоденник; не зациклюйтеся – ніколи не можна передбачити все, що трапиться;

– ніколи не можна передбачити все, що трапиться; приготуйтеся до того, що сексуальне життя зміниться – ви можете почати себе порівнювати з іншою жінкою, відчувати тиск, це нормально;

– ви можете почати себе порівнювати з іншою жінкою, відчувати тиск, це нормально; не посилюйте контроль – не варто влізати в особистий простір чоловіка (читати СМС, пошту тощо), це не відновить довіру та не дасть жодної гарантії.

Постарайтеся відновити стосунки, адже, можливо, якщо чоловік пішов на зраду, то між вами є серйозні проблеми. Сконцентруйтеся на їх вирішенні, обговоріть ваше майбутнє повторно та розберіться в причинах його вчинку.

Зрада може здаватися дуже великим тягарем. Але ви залишилися, тобто вже вирішили пробачити. Якщо чоловік робить все, щоб повернути вашу довіру, зрозумійте: так тривати до кінця життя не може. Час лікує повільно, просто відпустіть образу та дайте відносинам шанс на щасливий розвиток.