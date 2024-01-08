Існує безліч випадків, коли наречені засмучувалися чи навіть лютували через те, що гості приходили у білому вбранні. Деякі жінки навіть вдаються до хитрощів, щоб на загальних світлинах лише наречена була у світлому.

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З білого в чорне

У мережі якось жінка звернулася з проханням до користувачів, аби ті змінили колір однієї з гостей весілля. Наречена пояснила, що одна з гостей зі сторони чоловіка – літня жінка – прийшла на весілля у білому вбранні.

Жінка спочатку не звернула на це уваги, але коли отримала весільні фотографії, то була вкрай засмучена. Виявилося, що жінка у білому позувала на передньому плані поруч з нареченою. Через це здавалося, що на світлині дві жінки, які одружуються.

Хтось може зробити у фотошопі її сукню чорною? Я б хотіла поставити це фото в рамку та надіслати їй із новим кольором сукні,

– написала у мережі обурена наречена.

Користувачі мережі відразу почали творити. Хтось перефарбовував сукню в чорний, а деякі – перемістили гостю на задній план.

Жінка подякувала користувачам за креатив, а згодом – зовсім видалила запис.

Чому приходити на чуже весілля у білому – моветон

Більшість весільних організаторів вважають, що не варто вдягати біле вбрання на чуже весілля. По-перше, це порушення правил етикету. Одягнути щось біле можна лише у тому випаду, якщо цей колір буде зазначений у запрошенні. Окрім того, наречена може сприйняти як образу факт того, що хтось з гостей може прийти у білому вбранні.

Аби не опинитися у неприємній ситуації, то краще порадитися щодо вбрання з нареченою. Так вдасться обрати вдалі відтінки й нареченій буде приємна така увага.

До прикладу, весільні організатори публікують у мережі кадри, на яких гості прийшли на чуже весілля у білому. Так, організатор помітила щонайменше 4 людей у білому вбранні.

Гості прийшли на весілля у білому вбранні: дивіться відео

Інша весільна організаторка проаналізувала це відео й наголосила, що це не просто моветон. До прикладу, коли молодята виконують перший танець, то неподалік стоїть жінка у білій сукні. Організаторка наголосила, що у такі моменти виникає логічне питання – хто ж тоді наречена.

Наречена й гостя у білому стоять поруч: дивіться відео