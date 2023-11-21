Розповідаємо, як проста дитяча витівка перетворила маленького хлопчика на художника-початківця, та чому іноді варто дозволяти дітям бути трохи неслухняними.

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Як малювання на стінах стало мистецтвом

Адіан Пенья Гарсія мешкає у Перу та сама виховує сина Сантьяго Даніеля. Коли йому було всього 10 місяців, хлопчик почав малювати на стінах. Однак замість того, щоб насварити дитину, мама дозволила залишати йому малюнки.

Він почав малювати на всіх стінах, але здавався таким щасливим, що я не змогла його зупинити,

— розповідає мати.

Сантьяго Даніель, якому зараз чотири роки, малював так багато, що родині довелося перефарбовувати стіни перед тим, як переїхати до іншого помешкання.

Маленький художник розмалював всі стіни вдома / Фото Adianée Peña García / SWNS

Хоча Адіан переконана, що виховує митця, не усі були з нею згодні.

Спочатку моєму братові це не подобалося, адже ми жили не у своєму домі. Але коли він побачив, яке задоволення отримує Сантьяго, змінив свою думку. Син фактично розмалював кожну стіну в будинку. Наша спальня, коридор, кухня та вітальня були повністю помальовані,

— ділиться жінка.

Вона додає, що орендодавець теж бачив творчість хлопчика і був шокованим. Однак проблем у родини не виникло, адже вони зафарбували стіни до чистого вигляду.

Зараз Сантьяго Даніель витрачає на малювання щонайменше 40 хвилин на день. Він щодня демонструє новий витвір мистецтва. За словами мами, один із його творів нагадує "Зоряну ніч" Ван Гога. Найбільше ж хлопчик любить малювати героїв мультфільми, які він дивиться по телевізору.

Водночас Адіан також любить творчість і вважає, що її син міг надихнутися, спостерігаючи за нею. Коли вони вперше переїхали до Перу з Венесуели, у них не було грошей, тож жінка сама робила іграшки для сина.

Я зробила йому книги, плюшевих ведмедиків, я зробила для нас камін на Різдво, щоб у нас було класичне свято. Сантьяго Даніель лежав поруч зі мною і спостерігав, поки я малюю. Він також хапав мої пензлі,

— пригадує мама.

Андіан додає, що він навіть намагався скопіювати мамину руку на пензлі, щоб правильно його тримати.

Зараз хлопчик малює не лише на стінах / Фото Adianée Peña García / SWNS

Я думаю, якби я забрала його кольорові олівці, це б убило його пристрасть до творчості. Я бачила, як батьки робили це, їхні діти більше не отримували такого задоволення від малювання,

— переконана вона.

Мама маленького художника рекомендує батькам дати своїм дітям спокій. Вона вірить, що ймовірно, не всі вони стануть художниками через малювання на стінах, але діти не повинні мати обмеження, що можуть завадити їхньому розвитку та творчості.